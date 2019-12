Facebook

Schmidt ist mit dem U20-Nationalteam im Einsatz © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Manfred Binder)

Hinter Einser-Goalie Brandon Maxwell wird es in den kommenden Wochen dünn beim VSV. Backup Alexander Schmidt steht im U20-Nationalteamaufgebot, Lukas Schluderbacher wurde ja bekanntlich zu Kooperationsklub Zell am See geschickt. Das Trainerteam der Villacher hat reagiert und mit Jonathan lilahti einen Trainingsgast für zwei Wochen an Bord geholt. "Eine reine Sicherheitsmaßnahme", wie Sportvorstand Gerald Rauchenwald betont. "Sollte Maxwell irgendetwas passieren, müssten wir adäquaten Ersatz parat haben."