Caps sind ein größeres Kaliber als Bozen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jyrki Aho fordert von seinen Spieler eine Leistungssteigerung © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Nicht nur bei den Fans, auch bei den Spielern selbst ist die Euphorie nach dem fulminanten Auftaktsieg gegen Bozen groß. Obwohl die Adler das Spiel in nahezu jeder Phase dominierten, holte Trainer Jyrki Aho gleich nach dem 7:2 viele wieder auf den Boden der Realität zurück. „Wir können viel besser spielen. Jeder muss noch mehr für das Team arbeiten.“

Seine mahnenden Worte sollten spätestens heute in die Tat umgesetzt werden. Denn mit den Vienna Capitals kommt ein vermeintlich viel stärkeres Team in die Draustadt.



Die Wiener konnten ihre Abgänge fast gleichwertig ersetzen, lotsten unter anderem Ty Loney von Graz in die Bundeshauptstadt und verstärkten sich im Tor mit Ryan Zapolski, der für die USA bei Olympia im Kader stand. Ihr Shootout-Sieg gegen den KAC letzte Woche sollte Warnung genug sein. „Die Capitals haben ein starkes Team mit großer individueller Klasse, sind eine stets aktive Mannschaft. Es wird eine schwere Prüfung für uns“, weiß Aho, der von seinen Spielern heute eine „konsequentere Ausführung seines Systems“ fordert. „Während des Spiels durchlaufen alle Teams gute und schlechte Phasen. Eine gute Mannschaft kommt aus dem Tief ohne Schaden wieder heraus und münzt die starken Momente in ein Tor um“, geht der Finne in die Tiefe.



Youngster Christof Kromp bleibt realistisch: „Das 7:2 sieht klarer aus, als es eigentlich war. Heute müssen wir viel strikter unser Spiel durchsetzten. Wien war in den letzten drei Jahren immer ganz vorne dabei. Dennoch denke ich, dass wir heuer wirklich jeden schlagen können.“ Der 22-jährige muss heute ohne seinen Center Adis Alagic auskommen, der verletzt passen muss. Ob Chris Collins im Aufgebot stehen wird, wird erst knapp vor dem Spiel entschieden. „Bei mir spielt nur, wer zu 100 Prozent fit ist. Die Gesundheit der Spieler ist mir wichtig und steht an oberster Stelle“, stellt Aho klar. Fix nicht zum Einsatz kommt nach wie vor Alen Bibic, der sein Comeback für die nächste Woche plant. Entwarnung gibt es hingegen bei Anton Karlsson, der am Sonntag im dritten Abschnitt vom Eis musste, aber rechtzeitig wieder fit wurde.