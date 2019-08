Facebook

Martin Ulmer bildet mit Patrick Bjorkstrand und Jerry Pollastrone die erste Sturmlinie © (c) GEPA pictures/ Jasmin Walter

In der nächsten Woche stehen für den VSV nicht weniger als vier Testspiele binnen fünf Tagen am Programm. Zuvor empfangen die Adler heute (19.15 Uhr) aber noch AHL-Meister Olimpija Ljubljana. Trainer Jyrki Aho erwartet sich von seinem Team eine Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Spiel in Budapest. „Es gibt noch viel zu verbessern. Wir müssen einen besseren Rhythmus in unser Spiel bringen. Auch unser Spielaufbau muss konsequenter sein. Sehr zufrieden war ich aber bereits mit unserem Forecheck und dem Spiel ohne Puck“, resümiert der Finne.



Mit zwei Toren zeigte in Ungarn vor allem die erste Linie auf. Auch heute werden Martin Ulmer, Patrick Bjorkstrand und Jerry Pollastrone wieder den ersten Sturm bilden. „Es läuft bereits sehr gut, dennoch haben wir alle noch viel Luft nach oben“, bestätigt Neuzugang Martin Ulmer, der sich in Villach gut eingelebt hat und einen positiven Eindruck von seinem neuen Team und dem Trainer hat. „Wir trainieren abseits des Eises sehr hart, am Eis legt der Trainer aber jetzt schon sehr viel Wert auf unsere Taktik.“



Nicht zum Einsatz kommen wird der leicht angeschlagene Alen Bibic, für ihn rückt Nico Brunner in die Verteidigung. Auch Goalie Brandon Maxwell wird nicht zum Zug kommen. „Er braucht noch etwas Zeit. Es wird erneut Alexander Schmidt starten“, verrät Aho.