VSV-Trainer Jyrki Aho"Es ist keine angenehme Situation ohne Nummer Eins"

VSV-Trainer Jyrki Aho steht vor einem großen Problem © Oskar Hoeher

So hart es im ersten Moment auch klingen mag, dass Einser-Torhüter Dan Bakala und der VSV fortan getrennte Wege gehen. Vielleicht erweist sich das ganze doch noch als Glücksfall. Wer weiß, wie die gesundheitliche Situation (wiederkehrende Hüftprobleme) sich im Saisonverlauf noch entwickelt hätte. Vor allem wenn jetzt ein dringend benötigter, aber mindestens gleichwertiger Ersatz gefunden werden kann. Fakt ist jedoch: Die Zeit drängt. Bereits am Samstag treffen die Villacher in Budapest auf MAC. Das Torhütergespann wird da Lukas Schluderbacher und der von Zell/See zurückbeorderte Alexander Schmidt bilden. Und dann folgt der einzige Test auf Villacher Boden gegen Olimpija Lubljana (16. August).