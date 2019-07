Facebook

´Grabse´ mit Sohn Aiden © KK/Wild

Die Elite Skills Akademie macht von Mittwoch bis Sonntag Station in der Villacher Stadthalle. Geleitet von Ex-VSV-Spieler und A-Lizenz-Trainer Rene Wild tummeln sich rund 60 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren, aufgeteilt in zwei Gruppen, am Eis der Stadthalle. "Heuer ging alles brutal gut, wir waren sehr schnell ausverkauft, haben auch sechs Torleute dabei. Auch Italiener und Schweizer nehmen teil", freut sich Wild.

Neben Wild fungieren auch Steindorf-Übungsleiter Oliver Oberrauner und die Ex-VSV-Cracks Kevin Essmann und Florian Mühlstein am Eis als Trainer. Zudem kommt mit NHL-Star Michael Grabner ein ganz besonderer Gast. "Sein Sohn Aiden wir auch mitspielen und der 'Grabse' wird teilweise coachen", verrät Wild. Der NHL-Flügelflitzer war "heilauf begeistert und hat unser Camp auch voll gepusht, das ist eine coole Werbung", so Wild.

Autogrammstunde mit Michael Grabner

Am Mittwoch starten die Campteilnehmer gleich mit einer Skills-Competition, an der auch Grabner teilnehmen wird. Die Aufgaben: Fastest Skater, Puck Control, Penalty Shot und Passing. "Wir wollen den Kids ein unvergessliches Erlebnis bieten und da ist so ein Start in die Woche ja ideal", sagt Wild. Danach, ab 18.30 Uhr, gibt es eine Autogrammstunde mit Grabner, wo auch Nicht-Teilnehmer herzlich willkommen sind. Neo-KAC-Hallensprecher Joschi Peharz wird die Moderation übernehmen.