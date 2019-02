Facebook

Trainer Gerhard Unterluggauer steht bis 2021 beim VSV unter Vertrag © GEPA pictures

Krise? Welche Krise? Während der VSV auf Facebook seine Valentinstag-Aktion bewirbt und sich hier nicht weiter mit der schwierigen Situation beschäftigen will, wird die blau-weiße Liebe der Fans allerdings in dieser Saison hart auf die Probe gestellt. Nach dem 0:4 in Znaim zum Auftakt der Qualifikationsrunde ist das Play-off schon jetzt in weite Ferne gerückt. Sollte es heute gegen Linz eine Niederlage setzen, kann der VSV aus eigener Kraft (sofern Znaim und Linz alle Partien gewinnt) gar nicht mehr ins Viertelfinale einsteigen.

