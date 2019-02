Facebook

Auch der starke Dan Bakala konnte die VSV-Niederlage nicht verhindern © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Mit viel Druck und großer Bereitschaft starteten die Villacher Adler in das erste Spiel der Qualifikationsrunde in Znaim. Die Gäste hatten vor allem in den ersten Minuten wesentlich mehr vom Spiel, konnten diese Überlegenheit allerdings nicht in ein Tor ummünzen. Auch zwei Unterzahlsituationen überstand der VSV unbeschadet. Dennoch ging die Mannschaft von Gerhard Unterluggauer mit einem Rückstand in die erste Pause. Znaim nutzte einen Stellungsfehler in der 18. Minute zum Führungstreffer. Anthony Luciano wurde mit einem langen Pass aus der eigenen Zone auf die Reise geschickt und ließ auch den bis dahin fehlerlosen Dan Bakala keine Chance.



Im zweiten Drittel agierten beide Seiten etwas vorsichtiger, konzentrierten sich in erster Linie auf die Defensive. Dementsprechend wenige Torchancen ergaben sich, dem Spiel fehlte der rote Faden. Auch aus einer numerischen Überlegenheit konnten die Villacher, bei denen die beiden Neuzugänge Justin Maylan und Johann Eriksson ihr Debüt feierten, kein Kapital schlagen.



Znaim - VSV 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) Tore: Luciani (18., 54.), Matus (43. PP), McPherson (56.) VSV-Aufstellung: Bakala (Schluderbacher);

Fraser-Pelech, Sauve-DeSantis; Bacher-Wolf; Pollastrone-Maylan-Eriksson, Down-Sharp-Alderson, Brunner-Maxa-Szabad, Petrik-Alagic-Kromp;

In der 43. Minute sorgten die Heimischen für den zweiten Rückschlag der Adler und auch für eine kleine Vorentscheidung. Im Powerplay,saß auf der Strafbank, sorgtefür das 2:0 der Tschechen. Sieben Minuten vor dem Ende, als Luciani zum zweiten Mal Bakala bezwingen konnte, war das Spiel endgültig entschieden. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte