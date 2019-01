Facebook

Daniel Wachter ist mit sechs Toren und zehn Assists der punktebeste Österreicher seines Teams © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Amir Beganovic)

Der EC Panaceo VSV kann heute gegen Innsbruck nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit den Rückkehrern Benjamin Lanzinger und Jason DeSantis und Neuzugang Kevin Szabad verfügt man wieder über vier Sturmreihen und sieben Verteidiger. Stürmer Szabad stieß gestern zur Mannschaft, soll heute schon spielen, wenn die Anmeldeformalitäten geklärt werden können. Der 21-jährige Ungar mit rot-weiß-rotem Pass spielte zuletzt für den ungarischen Klub MAC Ujbuda in der slowakischen Liga (44 Spiele/4 Tore/2 Assists). Seine Jugend verbrachte er in der Akademie der Vienna Capitals.

Wenn man gegen den dünnen Haie-Kader mit vier Linien marschieren kann „und vor allem gegen ihre starke Offensive konzentriert und diszipliniert spielt, kann man sicher etwas mitnehmen. Hinten sind sie verwundbar, da werden wir unsere Chancen vorfinden“, weiß Verteidiger Bernd Wolf, der kürzlich wieder ins Nationalteam einberufen wurde. „Eine große Ehre“, betont er.

Ein Villacher blüht in Tirol auf

Die Innsbrucker stellen mit Andrew Clark (58 Punkte) und Andrew Yogan (49) zwei der besten EBEL-Scorer, kassierten aber hinter Zagreb die zweitmeisten Gegentore (152). Von der Offensivpower der 14 Imports profitiert zumindest ein Österreicher. Der 21-jährige Villacher Daniel Wachter wechselte im Sommer von Salzburg nach Tirol und spielt momentan neben Tyler Spurgeon und John Lammers. „Das kommt mir wirklich zugute, ich kann viel lernen“, so Wachter, der im Sommer nach Vertragsende in Salzburg völlig in der Luft hing und nun schon bei 16 Scorerpunkten hält. „Der VSV hat sich nie konkret mit mir beschäftigt. Es ist aber der Verein, wo ich Eislaufen gelernt habe, wo meine Familie und Freunde sind. Jede Rückkehr ist emotional“, so der Flügel.