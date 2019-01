Facebook

Der VSV hat einen neuen jungen Stürmer ins Boot geholt. Mit Ex-Caps-Spieler Kevin Szabad kommt ein 21-jähriger Flügel nach Villach. Am Donnerstag stand der Ungar mit österreichischem Pass mit den Adlern am Eis, gegen Innsbruck am Freitag soll er schon spielen, wenn die Anmeldeformalitäten rechtzeitig gemeistert werden. Die Kleine Zeitung berichtete bereits über den anstehenden Transfer. Zuletzt spielte er für das ungarische Team MAC Ujbuda in der slowakischen Liga, dabei gelangen vier Tore und zwei Assists in 44 Spielen. Zudem kam er in der ungarischen "Erste Liga" für Vasas zweimal zum Einsatz (1 Tor, 1 Assist).

Zwei Rückkehrer und zwei offene Stellen

Weil auch Benjamin Lanzinger und Jason DeSantis nach Krankheit wieder einsatzfähig sind, haben die Adler wieder vier Sturmlinien und sieben Verteidiger zur Verfügung. "Super, dass wir wieder vier Linien haben. Da können wir voll marschieren", freut sich Verteidiger Bernd Wolf.

Nach dem Ausfall von Patrick Spannring sucht der VSV dennoch zwei Import-Stürmer. Davor war von einem Center die Rede, jetzt herrscht aber doppelter Handlungsbedarf.