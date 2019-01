Facebook

© (c) GEPA pictures/ Amir Beganovic

Der Name Patrick Stückler ist nur echten Eishockey-Insidern ein Begriff. Bei VSV-Trainer und Sportdirektor Gerhard Unterluggauer hat der 19-jährige Vorarlberger bei der U20-WM Division IA in Füssen (mitte Dezember 2018) allerdings bleibenden Eindruck hinterlassen. "Patrick ist ein junger Nationalteamspieler, den wir sowohl in der Kampfmannschaft, als auch in der U20 einsetzen können, er ist ein guter Eisläufer und ein stabiler Verteidiger", lässt Unterluggauer wissen.

