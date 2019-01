Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nico Brunner (links) trainierte schon 2010 unter Strong © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Wer sich vor Spieltagen in die Villacher Stadthalle begibt, um den Adlern beim Training zuzuschauen, kann interessante Einblicke bekommen. So ist seit der Bestellung von Ken Strong zum Co-Trainer ein frischer Wind bemerkbar, alle scheinen das neue Staff-Mitglied überzeugen zu wollen. Strong gilt als akribisch, äußerst detailverliebt und ziemlich kommunikativ. Im Eiltempo wetzt die Legende zwischen den Eishälften hin und her, stoppt die von ihm aufgetragenen Übungen auch nach Bedarf. „Er kommentiert sehr viel, geht auf die Spieler einzeln ein“, sagt Nico Brunner, seit heuer als Stürmer aufgeboten. Bereits 2010 arbeitete Brunner mit Strong zusammen, gastierte einen Monat bei einem Camp in Toronto. „Seit damals bin ich von seinem Coaching-Stil begeistert“, erzählt er. Kollege Felix Maxa schlägt in dieselbe Kerbe: „Jetzt haben wir wieder zwei Co-Trainer, da kann viel individueller gearbeitet werden. Kenny bringt positive Grundstimmung mit, es macht Spaß.“

An der taktischen Ausrichtung von Gerhard Unterluggauer ändert sich nichts, Strong soll Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen der Offensive stärken. „Vor allem im Powerplay ist dies meine Aufgabe. Die Mannschaft ist besser als ihre Torausbeute“, sagt Strong.

Vertragsverlängerung mit Pollastrone

Heute gastiert man bei der ausgedünnten Mannschaft von Zagreb. Alles andere als ein Villacher Sieg wäre eine handfeste Überraschung. „Wir dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen. In jedem Fall wäre ein Erfolg für die Moral sehr wichtig“, sagt Brunner. Bernd Wolf wird in Kroatien wohl noch fehlen. Mit Jerry Pollastrone hat man sich auf einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag geeinigt.