Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rene Wild arbeitete bisher als Teammanager © KK

Die Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Ulfried Wallisch als VSV-Geschäftsführer ist abgeschlossen. Der bisherige Teammanager Rene Wild wird die Position ab sofort bekleiden. Das bestätigte Vorstandssprecher Gerald Rauchenwald, der mit seinen Kollegen Marc Baumann, Christian Kresse, Gerd Bacher und Andreas Schwab beim Kärntner Derby in Klagenfurt anwesend war.

Wild blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe, dankte dem Vorstand "für den Vertrauensvorschuss. Es ist eine große Herausforderung, ich möchte mich schnell ins große Ganze einfügen. Ich möchte so schnell wie möglich für gesunde Strukturen im gesamten Verein sorgen und das Maximum aus der laufenden Saison herausholen", sagte Wild. Ziel ist also "noch einen der zwei Playoff-Plätze in der unteren Tabellenhälfte zu ergattern und im kommenden Jahr um die Top-Sechs kämpfen."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.