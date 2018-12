Der VSV feierte in Znaim mit 4:2 seinen ersten Auswärtssieg der Saison. Die Villacher siegten zudem erstmals seit acht Spielen in der Liga.

Endlich wieder Grund zum Jubeln aus der Sicht des VSV © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Der VSV durfte sich beim "Adlerduell" in Znaim nach der Länderspielpause über die Rückkehr des zuletzt gesperrten Patrick Spannring freuen. Kevin Goumas, der noch für dieses Spiel einen Tryout-Vertrag besessen hätte, war in Tschechien nicht mehr an Bord. Yann Sauve feierte sein Debüt an der Seite von Bernd Wolf, der zuletzt mit dem Nationalteam in der Schweiz im Einsatz war. Und die kleine Rotation, nämlich Spannring in Linie eins und Brandon Alderson zu den Youngsters Felix Maxa und Benjamin Lanzinger zu verfrachten, zeigte gleich zu Beginn Wirkung. Spannring tankte sich einige Male gut durch, bediente auch zweimal den im Slot lauernden Macgregor Sharp (12., 15.) mustergültig.

Den einzigen Treffer in Drittel eins produzierte aber die zweite Reihe schon nach vier Minuten. Der höchst engagierte Alderson eroberte den Puck hinter dem gegnerischen Tor, legte zurück auf Maxa dessen Querpass Lanzinger nur noch über die Linie drücken musste. Jamie Fraser hätte die Führung in Minute 16 zwar um ein Haar ausgebaut, die Latte rettete aber für den schon geschlagenen Znaim-Keeper Teemu Lassila.

Villacher Gala im Mitteldrittel

Schon sechs Minuten nach Wiederbeginn belohnte Adlerson seine Leistung dann auch mit einem Treffer. In Überzahl zog er von der blauen Linie ab und versenkte die Scheibe zum verdienten 2:0 in Tor der Tschechen. In der Folgeminute ging auch bei Pollastrone wieder einmal der Knopf auf. Bei seinem Solo sogar leicht gefoult, stocherte er die Scheibe irgendwie über die Linie. Das 4:0 folge auf den Fuß: Wolf fasste sich am linken Bullykreis ein Herz und hämmerte die Scheibe in die Maschen. Es war das erste Gegentor für Znaim-Backup Tomas Halasz beim ersten Torschuss. Pollastrone hatte nämlich Lassilas Arbeitstag vorzeitig beendet. Dass die Gastgeber in Person von Jakub Stehlik eine Minute später erstmals auf das Scoreboard kamen, trübte die Villacher Stimmung nur bedingt.

Im Schlussabschnitt zeigte der VSV eine in dieser Saison nicht so oft unter Beweis gestellte Abgebrühtheit. Man war diszipliniert und auch dank Sauve hinten sortiert und stabil. Der zweite Znaim-Treffer durch Anthony Luciani (47.) führte nicht zu kollektiver Unsicherheit, man spielte den ersten Auswärtssieg der Saison trocken nach Hause. Auch eine 3-gegen-5-Unterzahl wurde gestützt auf einen starken Dan Bakala überstanden.

Orli Znojmo - EC Panaceo VSV 2:4 (0:1, 1:3, 1:0) Tore: Stehlik (31.), Luciani (47.) bzw. Lanzinger (5.), Alderson (26. PP), Pollastrone (28.), Wolf (30.) Aufstellung VSV: Bakala (Schluderbacher); Fraser-Schlacher, Wolf-Sauve, Bacher-DeSantis, Winkler; Pollastrone-Sharp-Spannring, Lanzinger-Maxa-Alderson, Petrick-Brunner-Lahoda, Steurer, Wohlfahrt Nevoga Arena, SR Piragic & Siegel