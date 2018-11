Facebook

© (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Die Anfangsphase des 323. Kärntner Derbys zwischen dem KAC und dem VSV bestritten die beiden Mannschaften etwas verhalten. Erst als die Klagenfurter Mitte des ersten Drittels zwei Powerplays quasi hintereinander zugesprochen bekamen, kam etwas Schwung in das Spiel. Die erste Unterzahl überstanden die Villacher noch unbeschadet, doch in der zweiten numerischen KAC-Überlegenheit schlugen die Rotjacken erstmals zu.

Adam Comrie zog aus der Halbdistanz ab und sorgte für die 1:0-Führung der Heimischen. Diese hielt jedoch nur 90 Sekunden. Da wurde Felix Maxa von der Klagenfurter Hintermannschaft sträflich alleine gelassen und konnte den Puck seelenruhig an Lars Haugen vorbei zum Ausgleich ins Tor schieben. Nach dem Ausgleich blieben weitere Torchancen Mangelware und so ging es mit einem gerechten Unentschieden in die erste Pause. Nach der Pausensirene prügelten sich Nick Petersen und David Fischer mit Niki Petrik und MacGregor Sharp.

VSV begeht zu viele Strafen



Gleich zu Beginn des Mitteldrittels gab es auf beiden Seiten eine Großchance. Doch Blaine Down in Unterzahl und Thomas Hundertpfund scheiterten jeweils an den bestens postierten Goalies Lars Haugen bzw. Dan Bakala. In der 25. Minute war es schließlich erneut Verteidiger Adam Comrie, der den Rekordmeister in Front brachte. Wieder zog der Nordamerikaner im Powerplay ab und zimmerte den Puck unhaltbar ins lange Eck.

KAC - VSV 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Tore KAC: Comrie (12. PP, 25. PP), Unterweger (29.), Kozek (39. PP), Petersen (59. EN)

Tore VSV: Maxa (13.), Wolf (31.) Schüsse aufs Tor: 36 bzw. 19 Strafminuten: 12 bzw. 22 KAC-Aufstellung: Haugen (Madlener); Comrie-Fischer, Gartner-Schumnig, Unterweger-Strong, Duller; Kozek-Koch-Petersen, Bischofberger-Wahl-Hundertpfund, S. Geier-Liivik-Richter, Kraus-Harand-Witting, Obersteiner. VSV-Aufstellung: Bakala (Schluderbacher); Pelech-Fraser, Wolf-DeSantis,

Bacher-Schlacher, Winkler; Pollastrone-Sharp-Goumas, Spannring-Down-Alderson, Lanzinger-Maxa-Petrik, Wohlfahrt-Brunner-Lahoda. Stadthalle Klagenfurt, 4945, Referees: Sternat & Stolc

Die Heimischen übernahmen von diesem Moment an das Kommando und drängten den Erzrivalen tief ins eigene Drittel. Sieben Minuten nach dem 2:1 konnte schließlichnach einer schönen Kombination mitund Hundertpfund den Vorsprung auf zwei Totre ausbauen. Nur 123 Sekunden später meldete sich der VSV aber schon wieder zurück.verkürzte auf 2:3 aus Sicht der Villacher. Kurz vor der zweiten Pause wurden den Villachern erneut die vielen Strafen zum Verhängnis. Andrew Kozek nützte eine numersiche Überlegenheit zum 4:2. Es war bereits der dritte Powerplaytreffer für den KAC in diesem Spiel.

KAC bringt Vorsprung über die Zeit

In den letzten zwanzig Minuten passierte nicht mehr viel. Die Rotjacken verwalteten ihren Vorsprung gekonnt und ließen bis zum Ende nichts mehr anbrennen. Bei den Gästen fehlte in der Schlussphase die Kraft dem Spiel noch eine Wende zu geben. Den Schlusspunkt setzte Nik Peteren mit seinem Treffer ins leere VSV-Tor. Am Ende müssen die Villacher sich die Kritik gefallen lassen vor allem im zweiten Abschnitt zu viele Strafen begangen zu haben.