Wieder dabei: Stürmer Blaine Down (Bild) und Patrick Spannring © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Nach den vielen Niederlagen vor der Länderspielpause zeigte sich der VSV, mit den wiedergenesenen Stürmern Blaine Down und Patrick Spannring, zu Beginn in Tschechien ambitioniert. Keine Spur von schweren Beinen nach dem langen Bus-Trip nach Südmähren. Die erste Chance vergab Jerry Pollastone aus kurzer Distanz (6.), wenig später scheiterte MacGregor Sharp nach Pollastrone Zuckerpass an Teemu Lassila im Znaimer Tor (11.). Im Gegenzug musste sich VSV-Pendant Dan Bakala gleich zweimal gegen Jiri Beroun und Anthony Luciani auszeichnen. Der VSV schien das Spiel im Griff zu haben, bis Jamie Fraser die Scheibe zwei Minuten vor der Pause völlig unnötig im eigenen Drittel vertendelte. Marek Kalus nahm das Geschenk dankend an und stellte den 1:0-Pausenstand her.