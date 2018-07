Facebook

Der Eisrink strahlt in der Villacher Stadthalle © Oskar Höher

Vor etwas mehr als vier Monaten, genauer gesagt am 2. März dieses Jahres, verabschiedete sich der VSV in einem sportlich völlig wertlosen Torfestival mit einer 4:5-Niederlage gegen Graz noch vor den Play-offs aus der Eishockeysaison 2017/18. Viel Zeit zum Wundenlecken blieb nicht, bereits morgen wird die Badehose gegen die Eisschuhe getauscht. Im Fokus liegen zunächst die Hobbyteams sowie Ausbildungscamps für Torhüter und junge Feldspieler.

Den Anfang machen heuer die Burschen von "Increase Goaltending", wo VSV-Tormanntrainer Markus Kerschbaumer und dessen Ex-Schützlinge Bernhard Starkbaum, David Kickert und Lukas Herzog als Lehrmeister fungieren. Mitte August wird auch Ex-VSV-Torhüter Gerhard Thomasser sein Camp für Tormänner aller Alters- und Leistungsstufen abhalten. "In Villach haben wir viele gute Trainer und wollen Torhüter auch für den Breitensport ausbilden, denn die sind Mangelware", sagt Stadthallenchef Martin Kroissenbacher und erklärt: "Das Camp von Kerschbaumer ist mehr leistungs-, jenes von Thomasser breitensportorientiert."

Videowürfel ist in Planung

Bautätigkeiten sollen sich, so Kroissenbacher, in Grenzen halten. "Normale Revisions- und Reinigungsarbeiten stehen natürlich schon an", klärt er auf. Auch im Raum stehen auf Wunsch des VSV, der am 8. August offiziell das Training aufnimmt, die Errichtung einer zweiten VIP-Lounge sowie der Austausch der Videowall gegen einen Würfel. "Da werden Gespräche geführt", bestätigt Kroissenbacher.

In Villach haben wir viele gute Trainer und wollen Torhüter auch für den Breitensport ausbilden, denn die sind Mangelware Martin Kroissenbacher, Stadthallenchef

Sportlich geht es für die einheimischen VSV-Cracks ab Dienstag zweimal wöchentlich gemeinsam auf den rutschigen Untergrund. Auch die NHL-Stars Michael Grabner und Michael Raffl werden ab und an mit von der Partie sein.

Bereits auf Vollbetrieb läuft die Kühlung in der Ossiacherseehalle in Steindorf. Dort teilen sich Hobbyteams, die Nachwuchscracks des Landesleistungszentrums Kärnten und Landesligist ESC Steindorf die Eiszeiten. Der VSV bestritt dort auch schon Ausrüstungstests.

Stadthalle Villach im Sommer Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 22 Uhr buchbar. Programm: Torhütercamps, Jugendcamps, Hobbyteam-Trainings. Bauarbeiten: Revision und Reinigung, Restauration der Kabinen, zweite VIP-Loge und Videowürfel geplant. Sportsbar: Ab 8 Uhr geöffnet. VSV: Trainingsstart am 8. August, Einheimische bereits ab 10. Juli zweimal wöchentlich am Eis. Fanshop: Montag bis Donnerstag 9 - 12 und 14 - 17 Uhr und Freitag 9 - 12 Uhr geöffnet. Abo-Frühbucherbonus bis 16. Juli Testspiele: Bad Nauheim (GER/17.8.), KooKoo (FIN/1.9.) und 7.9. bzw. 8.9. - Gegner noch unbekannt.