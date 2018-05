Facebook

Ex-DEG-Keeper Dan Bakala wird nun für die Blau-Weißen im Tor stehen © (c) GEPA pictures/ City-Press

Als wahre Transfer-Sensation kann der neue Torhüter des VSV bezeichnet werden. Der Kanadier Dan Bakala konnte an die Drau gelotst werden. Zuletzt war der 30-jährige Linksfänger in der DEL bei Düsseldorf engagiert. In Villach wusste nur der engste Kreis über den Transfer bescheid, vor zwei Tagen soll sich der Goalie entschieden haben.

Inoffiziell wurde der Transfer bereits bestätigt, die offizielle Bestätigung vom Klub ist noch ausständig. Zuletzt wurde ja gemutmaßt, dass Drew MacIntyre die Villacher verstärken soll. Dieser dürfte aber nur Plan B gewesen sein. Wie überall in der Liga wurde zuletzt auch dem VSV der WM-Held Patrick Spannring angeboten. In Linz wurde ihm mitgeteilt, dass er lediglich für die vierte Reihe vorgesehen wäre.

