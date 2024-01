Im Lager der Villacher Adler machte sich in den letzten Wochen Ratlosigkeit breit. Auch der Trainerwechsel brachte bislang noch nicht die erhoffte Kehrtwende, mittlerweile befindet sich der VSV in der Tabelle nur mehr unter dem Strich. „Wenn ich wüsste, woran es liegt, dann könnten wir das auch sofort umstellen“, hat auch Alexander Rauchenwald nicht wirklich eine passende Antwort parat, merkt aber zugleich an: „Wir spielen eigentlich nicht schlecht, verteilen aber in fast jedem Spiel ein bis zwei Geschenke, die dem Gegner billige Tore ermöglichen. Wenn wir es schaffen, diese abzustellen, dann wird es auch wieder bergauf gehen.“