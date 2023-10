Mit Asiago gastiert heute (16 Uhr) ein vermeintlicher Underdog in der Heidi Horten Arena. Die Südtiroler starteten mit vier Niederlagen in die neue Saison, konnten sich in den letzten Spielen aber mit Siegen gegen Graz und Wien zumindest etwas rehabilitieren. Dennoch gehen die Rotjacken als klarer Favorit in die Begegnung, auch weil sie bisher alle drei Heimspiele für sich entscheiden konnten.



„Es wird sicher nicht einfach für uns. Asiago wird sich vermutlich hinten reinstellen und auf Konter lauern. Unterschätzen werden wir sie jedenfalls nicht“, erklärt Tobias Sablattnig, der bei der 1:4-Niederlage in Innsbruck am Freitag seinen zweiten Saisontreffer erzielen konnte. Insgesamt verbuchte der Verteidiger bisher starke vier Punkte, fühlt sich derzeit richtig wohl.



„Es läuft immer besser, ich habe zuletzt viel Selbstvertrauen getankt. An meiner Konstanz muss ich aber noch arbeiten“, weiß der 20-Jährige, dem Trainer Kirk Furey nicht nur viel Vertrauen schenkt, sondern auch die nötige Eiszeit gibt. „Es ist sicher ein Vorteil, dass ich Kirk schon aus meiner Alps-Hockey-League-Zeit kenne. Ich weiß ganz genau, worauf er wert legt.“ Dass er nach acht Spielen bereits zwei Tore und zwei Assist erzielen konnte, „ist schön, aber meine Aufgaben liegen eher im defensiven Bereich. Ich versuche einfach und fehlerfrei zu spielen“.



Im heutigen Heimspiel wird das KAC-Eigengewächs wieder mit Thomas Vallant ein Verteidigungspaar bilden, mit der Rückkehr von Jesper Jensen Aabo (nächste Woche) wird allerdings ein Verteidiger aus den Top sechs fallen. „Ich bin gespannt, auf welche Spieler sich der Trainer festlegen wird. Ich denke jedenfalls, dass ich ihm die Entscheidung durch meine Leistungen sicher nicht leicht mache.“



Während Aabo erst am Freitag gegen Vorarlberg seine Rückkehr feiern dürfte, kehrt Luka Gomboc bereits heute ins Line-up zurück. Die Goalies Sebastian Dahm und Christian Engstrand sowie Raphael Herburger, Daniel Obersteiner und Fabian Hochegger fehlen weiterhin.