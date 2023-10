Auch wenn die Adler am Freitag bei Meister Salzburg zum ersten Mal in dieser Saison ohne Punktgewinn blieben, war Rob Daum mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden. „Natürlich war es im ersten Moment frustrierend, weil ich denke, dass wir zumindest einen Punkt verdient hätten. Auf der anderen Seite sah ich viel positive Dinge, die uns Selbstvertrauen für das Derby geben sollten“, resümiert der blau-weiße Trainer, der sich auf ein „emotionales Spiel gegen einen völlig neuen Gegner“ freut. „Unter Trainer Petri Matikainen spielte der KAC ein ganz anderes Eishockey, wir müssen daher unser Spielsystem gegen Klagenfurt adaptieren. Ich denke aber, dass wir gut eingestellt sind und wissen, was zu tun ist.“



Viel mehr Kopfzerbrechen bereitet Daum jedoch der Ausfall von Anthony Luciani, der das Spiel in Salzburg nicht beenden konnte und morgen genauer (MRT) untersucht wird. „Das ändert für uns alles. Er ist einer unserer Topscorer, ich hoffe, dass er nicht allzu lange ausfällt. Zum Glück ist Kevin Hancock gerade rechtzeitig wieder fit geworden.“ Der VSV-Neuzugang feiert am Freitag ein starkes Ligadebüt in der ersten Linie für die Draustädter, verbuchte im Powerplay seinen ersten Treffer. „Man merkte gegen Salzburg nicht, dass er wochenlang nicht gespielt hat. Ich bin sehr froh über seine Rückkehr“, lobt Daum, der auch auf Marco Richter (verletzt), Benjamin Lanzinger und Niklas Wetzl (beide erkrankt) verzichten muss.