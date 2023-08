Der Schulbeginn steht bevor. Bis dahin gilt es, Verdrängtes wieder in Erinnerung zu rufen, Gelerntes aufzufrischen sowie wieder den Rhythmus des Alltags zu finden. Und sich damit auf das neue Jahr optimal vorzubereiten. So ähnlich ergeht es den Eishockey-Profis. Den ersten Überprüfungen hat der KAC bereits standgehalten. Eine intensive Woche ging an den Rotjacken beinahe spurlos vorüber.