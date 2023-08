In der Preseason ticken die Uhren ein wenig anders. Alles wirkt locker und deutlich leichter, wenn die Bürde einer Tabelle fehlt. Und Resultate bleiben, wie die Trainer immer beteuern, zweitrangig. Der KAC nimmt den Testflug jedoch ernst. Das war in jedem der bisherigen Auftritte zu erkennen. Beweis? Mittlerweile hat sich mit Jesper Jensen Aabo bereits der dritte Spieler (neben Luca Gomboc und Manuel Ganahl) verletzt. Auf den dänischen Verteidiger wartet nun eine mehrwöchige Zwangspause infolge eines Knochenbruchs am Fuß nach einem geblockten Schuss. Und weil am Mittwoch auch Niki Kraus kurzerhand ausgefallen ist, rückte Oliver Lam in die vierte Linie auf.