Sie drang in dieser Saison nur selten nach draußen. "Ti Moja Rožica", die offizielle Siegerhymne war früher durch die geschlossene Kabinentüre zu hören. Das slowenische Volkslied hatte in der Rotjacken-Kabine für gelöste Stimmung und gute Laune gesorgt. Und brachte die KAC-Fans zum Mitsingen. Vergangene Saison jedoch wirkte in der Heidi Horten-Arena vieles zu verkrampft, das Blümchen blühte nicht auf.