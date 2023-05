Eine Eishockey-Weltmeisterschaft fühlt sich manchmal wie ein riesengroßer Suppenkessel. Hier treffen Spieler, Trainer, Agenten und klarerweise Klub-Manager aufeinander. Die Wege sind kurz, die Informationen fließen, die Gespräche finden informell statt. Anders als es während einer Eishockey-Saison passiert. Und so verwundert es nicht, dass der vakante Trainerposten beim KAC unter den doch großen Nationen wie Finnland, Schweden oder sogar Deutschland, mit seinem hohen Anteil an nordamerikanischen Coaches, thematisiert wird. Konkrete Namen kursieren allerdings nicht.

Und das wiederum deutet darauf hin, dass die Rotjacken eine interne Lösung anstreben. General Manager Oliver Pilloni wollte sich bis zuletzt noch nicht auf eine Tendenz festlegen. Was er jedoch immer wieder betont hatte: "Der neue Trainer muss ein modernes, offensive Eishockey spielen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein junger Mann übernimmt, der in seinen Meinungen noch nicht festgefahren ist." Der KAC manövriert sich damit mehr und mehr in ein PR-Dilemma. Dadurch, dass Pilloni seine Trainer-Entscheidung noch nicht getroffen bzw. verkündet hat, wird Spekulationen, die auf Indizien fußen, freien Lauf gelassen.

Pilloni mit hoher Meinung zu Fischer

Ein wichtiges Indiz, das für David Fischer als neuen Headcoach spricht, ist, dass dieser bereits während der Ära Petri Matikainen als interimistischer Cheftrainer übernommen hatte. Etwa als der Finne krankheitsbedingt ausgefallen war. Damals wurde Fischer als verletzter Spieler auf die Trainerbank befördert, obwohl die logische interne Lösung eigentlich für Farmteam-Trainer Kirk Furey gesprochen hätte. Auch heuer in den Play-offs war es David Fischer, der die Aufgabe erhielt, die Übungseinheiten der sogenannten Taxi-Squat (erweiterter Kader der Profi-Mannschaft) zu leiten - obwohl neuerlich Furey als Farmteam-Coach zur Verfügung gestanden wäre. Das zeigt, dass Pilloni offensichtlich eine sehr hohe Meinung über Fischers fachliche Expertise hat.

Was auch immer die Beweggründe für die lange Entscheidungsfindung Pillonis sein mögen: Die Spekulationen um die Zukunft der Rotjacken, die selbst bei der Eishockey-WM in Tampere ein Thema geworden sind, können nur dann beendet werden, wenn zeitnah die Trainer-Entscheidung veröffentlicht wird.