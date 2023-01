Je näher das Ende des Grunddurchgangs kommt, desto mehr Rechenbeispiele werden angestrengt. Die Mannschaften, Vereinsfunktionäre und Fans spielen alle möglichen Szenarien durch, und am Ende kommt es doch meistens anders, als man denkt. Offiziell heißt die am häufigsten angestrengte Phrase: „Wir schauen nur von Spiel zu Spiel“. Im Falle des KAC muss man auch nicht wirklich weiter in die Zukunft blicken. Denn schon heute im Spiel gegen die Vienna Capitals könnte es, zumindest eine kleine, Vorentscheidung im Kampf um ein direktes Play-off-Ticket geben.



Vier Punkte liegen die Rotjacken aktuell hinter den Wienern und dem „rettenden“ sechsten Tabellenplatz. Die Devise lautet in diesem Fall also ganz klar: Verlieren verboten - ganz egal, welcher Kader zur Verfügung steht. Denn nach der Saison erinnert sich niemand mehr, welche Umstände zu einem Erfolg beziehungsweise Misserfolg geführt haben. Fest steht einmal, dass eine Niederlage das primäre Ziel des KAC wohl in weite Ferne rücken würde.



Aber selbst, wenn die Rotjacken in das ungeliebte Pre-Play-off (Plätze sieben bis zehn) gehen müssten, könnte man ihnen, aufgrund der seit Monaten anhaltenden Verletzungsmisere nicht wirklich einen Vorwurf machen. Wohl kaum ein anderes Team hätte die vielen Ausfälle nur annähernd so tapfer verkraftet und würde nach wie vor im Rennen um den direkten Play-off-Einzug sein.



Durch die Siege in Vorarlberg und Innsbruck, nach zuvor vier Niederlagen in Folge, zeigt die Erfolgskurve des KAC jedenfalls wieder in Richtung Top Sechs, wenngleich es heute gegen aktuell eines der stärksten Teams der ICE-Liga geht. „Es steht viel auf dem Spiel. Wir wollen nicht nur den sechsten Platz halten, sondern uns noch weiter nach oben arbeiten. Es wird viel Spaß machen, an einem Spiel teilzunehmen, bei dem so viel Druck für beide Mannschaften herrscht“, erklärt Caps-Coach Dave Barr selbstsicher, wenn nicht sogar etwas überheblich. Vielleicht spielt die Rolle des Underdogs den jungen Rotjacken aber auch in die Karten. „Wir wollen uns für die Niederlage zuletzt in Wien revanchieren“, spielt Stürmer Rihards Bukarts auf die schwache Leistung im letzten Duell (Anm.: 1:4-Auswärtsniederlage) Anfang Jänner an.



Entwarnung gibt es bei Mike Zalewski nach seiner gegen Team Vorarlberg davongetragenen Verletzung. Er wird heute wieder im KAC-Aufgebot stehen.