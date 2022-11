Die Verletzungsmisere beim KAC nimmt kein Ende. Nun fällt mit Lukas Haudum die zurzeit wohl beste Rotjacke für mehrere Wochen aus. Der Check von Bozen-Crack Mike Dalhuisen verursachte beim gebürtigen Linzer eine schwere Oberkörperverletzung, die einen Einsatz im Jahr 2022 unmöglich macht. Damit fehlen den Klagenfurtern in den nächsten Wochen neben Haudum noch Kapitän Thomas Koch, Johannes Bischofberger, Daniel Obersteiner und Jesper Jensen-Aabo. Hochkarätige Spieler, die nur schwer zu kompensieren sein werden.

Die Frage ist nur, warum verletzten sich so viele Spieler jede Saison beim KAC. Ist es nur Pech? Stimmt etwas mit dem Training nicht? Sind die Spieler körperlich überfordert? Auf jeden Fall muss der Verein Ursachenforschung betreiben. Denn nun werden jene Spieler, die fit sind, noch mehr Eiszeit erhalten, was wieder eine große Gefahr für neue Verletzungen birgt.

Die Rotjacken spielen am Sonntag zu Hause gegen Asiago, wollen trotz dezimierter Truppe gegen den Tabellennachzügler einen Sieg einfahren. Stürmer Rok Tičar warnt aber vor den Italienern. "Asiago ist ein gefährlicher Gegner, speziell bei Konterangriffen, daher braucht es von Beginn an volle Konzentration. Wir müssen einen Weg finden, unsere Chancen besser zu verwerten, das hat in den beiden letzten Partien gegen Fehérvár und Bolzano nicht geklappt. Es klingt abgedroschen, aber das wird nur gelingen, wenn wir mehr Verkehr vor dem gegnerischen Tor erzeugen."