Gut gelaunt kehrte Marco Kasper von seinem ersten Trainingscamp mit den Detroit Red Wings zurück nach Klagenfurt. Der 18-Jährige, der vom NHL-Traditionsclub in Runde eins auf Position acht gezogen wurde, war vor allem von den Gegebenheiten vor Ort angetan. "Die Trainingshalle schließt gleich direkt an die Little Caesars Arena an, was ansonsten in der NHL nicht so oft es der Fall ist. Es ist alles da, um optimal trainieren zu können", sagt Kasper. "Das Camp war richtig cool, es herrscht ein großer Zusammenhalt und wir hatten auch abseits des Eises interessante Meetings, über die Ernährung, worauf man beim Kochen achten sollte oder wie wichtig der Schlaf ist."