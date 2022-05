Bevor es für Sebastian Dahm zur A-Weltmeisterschaft nach Finnland mit der dänischen Nationalmannschaft geht, hat er noch die Gelegenheit, einige Tage bei der Familie in Kopenhagen zu verbringen. Der Tormann, der seinen Vertrag in Klagenfurt für zwei Jahre schon vor Monaten verlängerte, hat die Zeit seit dem Ausscheiden gegen die Vienna Capitals genützt, um für das Nationalteam wieder bereit zu sein. „Nach dem Play-off hatte ich genügend Zeit, um mich körperlich gut zu erholen. Die Vorbereitung für die WM habe ich zum Großteil mit dem Team absolviert, nächste Woche geht es für uns nach Finnland“, erzählt der Keeper, der sich in Kärnten mit seiner Familie total wohlfühlt und die Rotjacken als Traumverein bezeichnet.