Patrick Harand © GEPA pictures

Die Saison in der heimischen Eishockey-Liga endete abrupt am 10. März. Das Rotjacken-Heimspiel zwei Tage zuvor könnte der letzte Auftritt von Patrick Harand im KAC-Trikot gewesen sein. In 381 Liga-Partien sammelte der gebürtige Wiener 107 Scorerpunkte. Die abgelaufene bedeutete seine zweitstärkste Saison bei den Klagenfurtern, obwohl er in den letzten beiden Spielzeiten als Verteidiger fungiert hatte.