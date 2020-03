Der KAC gastiert am Dienstag zum zweiten Mal in Oberösterreich, der VSV muss daheim gegen Salzburg bestehen. Die Makaken aus Landskron haben wieder getippt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer holt Spiel vier? © KK

Der VSV will morgen gegen Salzburg in der Viertelfinalserie erstmals daheim gewinnen, für den KAC gilt selbiges in Linz.