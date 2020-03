Linz - KAC 4:3 n.V.KAC verliert Overtime-Drama in Linz

Linz ging zweimal in Führung, der KAC drehte die Partie und verwaltete ein 3:2 lange. Steve Oleksy besorgte den späten Ausgleich, Stefan Gaffal erlöste die Hausherren 42 Sekunden vor der ersten Overtimepause und bringt dem KAC ein 0:2 in der Viertelfinalserie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Spannender hätte das zweite Viertelfinale zwischen Linz und den Rotjacken kaum verlaufen können. Stets war es knapp, Führungswechsel bekamen die Fans in Oberösterreich ebenfalls zu sehen. Am Ende hatten zum zweiten Mal die Black Wings die Nase vorne, der KAC läuft am Sonntag in Spiel drei einem 0:2-Serienrückstand nach.