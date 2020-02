Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Den dritten Rang hätte der KAC im direkten Duell mit den Capitals in Wien noch erreichen können. Geworden ist daraus nichts mehr, die Rotjacken bleiben durch die Overtimeniederlage in Kagran Vierter und warten damit beim Live-Pick (20.30 Uhr live auf Sky und frei empfangbar auf sky.at/live und Facebook) auf jenen Gegner, der von Bozen, Salzburg und den Caps nicht gezogen wird. Starten wird die Viertelfinalserie am Mittwoch jedenfalls in der Klagenfurter Stadthalle. Der VSV verabschiedete sich mit einem Heimsieg über Innsbruck beim Heim-Debüt von Jung-Keeper Ali Schmidt in die Play-offs und wird demnächst gezogen, beginnt am Mittwoch bei einem Topteam auswärts.