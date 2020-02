Facebook

KAC-Stürmer Lukas Haudum musste sich in Klagenfurt zuerst einen Überblick verschaffen © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Im Sommer ist alles schön. Das Wetter, die Seen, die Berge und natürlich die Eishockey-Transfers. Vollzugsmeldungen etwa enthalten glühende Lobeshymnen. Egal, ob seitens der jeweiligen Klub-Bosse oder wenn der Werdegang der jeweiligen Neuverpflichtung hervorgehoben wird. So war es auch, als Lukas Haudum beim KAC unterschrieben hatte. Der Transfer mutete wie Seifenoper an: Haudum, einer der talentiertesten Eishockey-Cracks des Landes und 22 Jahre jung, landet bei jenem EBEL-Klub, wo vor allem Österreicher enormes Vertrauen genießen. Salzburgs Rote Bullen wurden ausgestochen.