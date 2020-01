Ein müder KAC konnte an diesem Abend Linz-Goalie Jeff Glass nicht bezwingen. Rok Tičar, aber auch Florian Vorauer gaben vielversprechende Vorstellungen ab.

Rok Tičar hat sich erstmals im KAC-Trikot als Aktivposten bewiesen © GEPA pictures

So bedeutungslos, wie es die Tabelle zuvor gesagt hatte, war das Spiel des KAC in Linz nicht. Zwar mussten die ersatzgeschwächten Rotjacken (ohne Haudum, Petersen, Witting, Bischofberger, Fischer, Harand) eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Wohl auch weil sich Black Wings-Keeper Jeff Glass in Höchstform präsentiert hatten. Allerdings stach nicht nur KAC-Neuzugang Rok Tičar hervor, die ganze Linie mit Obersteiner und Neal strahlte stets Torgefahr aus. Und beim EBEL-Debüt von Florian Vorauer gab er ein Versprechen für die Zukunft ab.