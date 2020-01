Facebook

Nick Petersen steht dem KAC wieder zur Verfügung © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Beim EC-KAC verkürzte sich vor dem Heimspiel gegen die Vienna Capitals die Verletztenliste: Während die Rotjacken unverändert auf Lars Haugen, Lukas Haudum und Marcel Witting (alle verletzt) verzichten müssen, ist Clemens Unterweger wieder fit und kehrt in das rot-weiße Lineup zurück. Außerdem wird der zuletzt lange angeschlagene Nick Petersen sein Comeback für die Klagenfurter geben, nachdem er in dieser Woche erstmals wieder vollumfänglich an den Trainingseinheiten der Mannschaft teilnehmen konnte.