Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viel gab es 2019 für den Verein und seine Fans zu feiern © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Ein Jahreswechsel findet im Eishockey eigentlich nur auf dem Papier statt. Die Buchhaltung rechnet am 30. Juni, also im Hochsommer ab. In den letzten 365 Tagen hat sich im österreichischen Eishockey einiges getan: So begann für die EBEL mit einem Überhang aus 2018 der große Zores. Medvescak Zagreb schlitterte während der Saison in den Bankrott. Und derzeit kämpft die Liga (nach Ausstieg von Erste Bank und Servus TV) um Sponsoren wie TV-Partner.