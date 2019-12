Kleine Zeitung +

Eishockey-U20-WM Division IA Auf Österreich warten in Minsk viele schwere Brocken

Am Montag startet die WM Division IA in Minsk. Team Austria kämpft gegen Abstieg. U20-Teamchef Marco Pewal will dennoch Offensiv-Eishockey sehen. Nickl steht unter Beobachtung.