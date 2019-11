Facebook

Trainer Petri Matikainen führte den KAC auf Anhieb zum Meistertitel © GEPA pictures

Der älteste Schmäh beim KAC zielte schon immer auf den Trainer ab. „Der XY braucht heuer keinen Wintermantel/keine Winterreifen/keinen Christbaum.“ So etwas hat sich in die Köpfe gebrannt. Nun wird in der ersten Länderspielpause entweder damit begonnen, an seinem Stuhl zu sägen oder es werden die Weichen für eine gemeinsame Zukunft gestellt.