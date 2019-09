KAC muss umstellen"Jeder muss sich seinen Platz verdienen"

Facebook

Matikainen muss etwas rotieren © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Beim abschließenden Training in Klagenfurt stand ein Sprint-Duell im Rotjacken-Lager symptomatisch für die momentane Ausgangslage im Kampf um Kaderplätze. Daniel Obersteiner hatte gegen Lukas Haudum die Nase leicht vorne. So auch morgen in Bozen. Obersteiner ist am Donnerstag nämlich in den Bus nach Italien eingestiegen, Haudum nicht. Der Linzer wird nach überstandener Verletzung sein KAC-Debüt am Samstag beim Farmteam geben. Die AHL-Mannschaft trifft da auswärts auf Salzburg. "Das ist der Weg, den man als Spieler beim KAC zu gehen hat. Man muss sich die Dinge verdienen. Erst dann wird sich zeigen, ob er bereit ist, für einen Platz zu kämpfen", so Trainer Petri Matikainen.