Vorbereiter und Vollstrecker. Das Duo Nick Petersen und Daniel Obersteiner harmoniert derzeit perfekt © GEPA pictures

Den KAC umgibt eine neue Aura. Im Gesamtbild sollen Zukunftshoffnungen den neuen Weg wirklich mitgestalten. Den Lippenbekenntnissen folgen Taten. In den vergangenen Jahren spielten sich Marcel Witting, Marco Richter, Niki Kraus oder Ramon Schnetzer in die Auslage. Heuer hat Daniel Obersteiner die Blicke auf sich gezogen – der Zuschauer, der Gegner, aber auch jene der Konkurrenz in den eigenen Reihen. „Er passt perfekt in den Gesamtplan und in unser System“, skizziert KAC-Trainer Petri Matikainen. Der Finne darf sich vieles auf die Fahnen heften. Besonders, dass er Obersteiner von der Leine gelassen hat. Dafür braucht es gegenseitiges Vertrauen.