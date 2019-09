Facebook

KAC-Torhüter David Madlener © GEPA pictures

Reisen kann schön sein. Ein neues Land, eine andere Sprache und Kultur oder einfach ein kurzer Tapetenwechsel. Im heimischen Eishockey sind solche aufregenden Ausflüge selten. „Wer glaubt, hier auf Urlaub zu sein, der irrt“, gibt jedoch KAC-Trainer Petri Matikainen gleich unmissverständlich zu verstehen. Die Rotjacken gastieren seit Donnerstag in Tampere, wo heute das Rückspiel in der Champions Hockey League gegen Tappara am Plan steht. Am Samstag wartet Frisk Asker (NOR). So spult der KAC einige Kilometer nicht nur auf dem Eis ab.