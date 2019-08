Facebook

KAC-Farmteam-Trainer Kirk Furey freut sich über den Neuzugang © GEPA pictures

Der EC-KAC hat den schwedischen Abwehrspieler Petter Hansson unter Vertrag genommen. Der heute 23-Jährige wurde im Nachwuchs des Linköpings HC ausgebildet, im Jahr 2015 sicherten sich im Draft die New York Islanders die NHL-Transferrechte an ihm. Nach Nordamerika wechselte der Linksschütze allerdings nie, er blieb in Linköpings Organisation, für die er in jungen Jahren insgesamt 46 SHL-Partien bestritt und auch 16 Mal in der Champions Hockey League auflief. In den vergangenen Jahren war die zweite schwedische Liga, die HockeyAllsvenskan, die sportliche Heimat des Verteidigers: Für Västerås, Oskarshamn, Västervik und Södertälje absolvierte Hansson insgesamt 124 Einsätze.