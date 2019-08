Facebook

Siim Liivik - Mann fürs Grobe und neuer Assistant Captain bei den Rotjacken © GEPA pictures

Petri Matikainen gilt als Mann der klaren, vor allem aber ehrlichen Worte. Manchmal will er jedoch etwas verbergen und dann lächelt er übermäßig viel. Möglicherweise, um sich selbst ein wenig abzulenken. Oder Erwartungen zu dämpfen. So zeigte er nach dem Abschlusstraining zum Champions-Hockey-League-Spiel gegen den finnischen Top-Klub Tappara Tampere beste Laune. Aufgeregt sei er, no na. Seine finnischen Freunde erinnern ihn hartnäckig an das bevorstehende Spiel. Schließlich habe er 1987/88 mit Tappara seinen einzigen finnischen Titel (unter Trainer Rauno Korpi) geholt.