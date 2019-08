Auch im zweiten Test in der Slowakei gingen die Rotjacken als Sieger vom Eis. Gegen Banská Bystrica setzte sich der KAC am Ende klar mit 7:4 durch.

© (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Gleich sieben Rotjacken konnten sich beim zweiten Test in der Slowakei in die Torschützenliste eintragen. Gegen den amtierenden slowakischen Meister Banská Bystrica erzielte Nick Petersen in der siebenten Minute das 1:0 für den KAC, mit dem es auch in die Pause ging. Nach einem ausgeglichenen Mittelabschnitt, in dem Rückkehrer Manuel Ganahl (22.) und Johannes Bischofberger (38.) trafen, aber auch Goalie Lars Haugen dreimal hinter sich greifen musste, ging es mit einem 3:3 in das letzte Drittel.



Dort schalteten die Klagenfurter den Turbo ein und zogen uneinholbar auf 7:3 davon. Der vierte Treffer für die Heimischen durch den Ex-Linzer Jordan Hickmott hatte nur mehr statistischen Wert. Heute (19.00 Uhr) trifft der KAC auf Zvolen.

Trainer Petri Matikainen: „Das heutige Spiel war zweifellos härter als unsere Auftaktpartie, man hat gesehen, warum diese Mannschaft zuletzt drei Mal in Folge slowakischer Meister wurde. Wir starteten gut und temporeich in die Partie, produzierten im zweiten Abschnitt aber ein paar unnötige Eigenfehler. Davon ließen wir uns jedoch nicht beirren, wir kamen stark zurück und spielten im Schlussdrittel groß auf. Die Resultate sind in der Vorbereitung komplett nebensächlich, aber der heutige Sieg fühlt sich gut an, die Partie hat gezeigt, dass wir als Team sicherlich am richtigen Weg sind.“