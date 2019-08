Facebook

Manuel Ganahl ist der große Rückkehrer bei den Rotjacken © GEPA pictures

Die Rotjacken sind wieder vollzählig zurück in Klagenfurt. Abgesehen von den vielen heimischen Akteuren, die ohnehin hier ihr Vorbereitungsprogramm abgespult hatten, sind mittlerweile auch die Legionäre sowie der finnische Trainerstab eingetroffen. Einzig Adam Comrie, dem noch seine Geburtstagsfeier bei seiner Familie gegönnt worden ist, wird erst am Freitag am Wörthersee erwartet. Was diese Woche auf dem Programm steht? Seit Montag unterziehen sich die Eishockey-Profis diversen Tests und Untersuchungen.