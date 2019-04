Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Freude über titel Nummer 31 war riesengroß © APA/GERT EGGENBERGER

Sechs Jahre hat es gedauert, bis der Neue Platz endlich wieder in Rot erstrahlte. An die 4000 Fans des KAC kamen in die Landeshauptstadt, um mit den Spielern, Trainern, Funktionären und Betreuern den 31. Titel in der Vereinsgeschichte zu feiern. Die Anhänger waren in bester Partystimmung, die gefeierten Protagonisten sind es seit vergangenen Mittwoch, als Adam Comrie in der Verlängerung in Match Nummer sechs gegen die Vienna Capitals den Rotjacken den heiß ersehnten Meistertitel bescherte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.