Für Clemens Unterweger beginnt der Spieltag um 7.45 Uhr © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Der Tagesablauf vor den Finalspielen ist bei den Rotjacken präzise getimet, nichts wird dem Zufall überlassen. Auch für das mögliche entscheidende sechste Spiel gegen die Vienna Capitals ändert sich nichts an der Routine der Spieler. Für Clemens Unterweger beginnt der Tag um 7.45 Uhr mit einem ausgewogenen Frühstück. Um 9:00 ist in der Regel Treffpunkt in der Kabine, wo sich die Cracks individuell vorbereiten. Für den Verteidiger bedeutet das in erster Linie Mobilisation und Dehnübungen. Um 10.00 Uhr geht es schließlich für ungefähr 25 Minuten auf das Eis. Auch nach der kurzen Eiseinheit steht Stretching auf dem Programm, ehe es noch vor dem Mittagessen ein Meeting inklusive Videostudium gibt.