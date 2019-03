Facebook

Alexander Mellitzer wird in Heilbronn geschätzt © APA/EXPA/JFK

Hinter Alexander Mellitzer liegt die erste volle Trainersaison im Profi-Geschäft. Sein Klub, die Heilbronner Falken sind in der DEL2 nach dem Pre-Play-off ausgeschieden (1:2 gegen Dresden). Der Veldener wird allerdings auch kommende Saison in Heilbronn bleiben. „Wir sind uns einig, es fehlt nur noch die Unterschrift“, plauderte der 39-Jährige, der bis Anfang Juli in Velden auf Heimaturlaub ist, und ergänzt: „Die Familie fühlt sich sehr wohl. Und die Gesellschafter wollen, dass ich bleibe.“

