Die Kleine Zeitung suchte ein tierisches Orakel, das die KAC-Viertelfinalspiele gegen Bozen tippen soll. Ausgerechnet in Villach wurde man am Affenberg fündig. Und siehe da: Alle vier Spiele sagten die Makaken richtig vorher. Der nächste Tipp folgt am Donnerstag.

Bisher lagen die Äffchen immer richtig © KLZ

"Ausgerechnet in Villach", waren KAC-Fans versucht zu sagen, als sie von unseren tierischen Orakeln hörten. Die Kleine Zeitung lässt am Affenberg in Landskron die kultigen Makaken seit Spiel eins alle Viertelfinalduelle des KAC tippen. Und die Affen trafen bisher immer ins Schwarze, sagten die ersten drei Klagenfurter Siege exakt voraus und auch den ersten Erfolg in der Serie für Meister Bozen zuletzt.

Am Freitag kann der KAC den Sack zuhause also zumachen und das Halbfinale buchen. Ob die Landskroner Affen das auch so sehen, oder ob die Draustädter Orakel hier etwas dagegen haben? Wir werden es erfahren! Am Donnerstag um 15 Uhr gibt es die Auflösung. Bis dahin viel Spaß mit den Tipps der ersten vier Begegnungen:

Spiel eins - Sieg KAC!

Affenberg-Orakel! KAC oder Bozen, wer gewinnt das 1. Spiel im Play-Off? +

Spiel zwei - Führung ausgebaut!

KAC vs Bozen: Affenberg-Orakel! Wer gewinnt das 2. Spiel? +

Spiel drei - Matchpucks KAC!

KAC vs Bozen: Affenberg-Orakel! Wer gewinnt das 3. Spiel? +

Spiel vier - Sieg Bozen, Serie verlängert!

KAC vs Bozen: Affenberg-Orakel! Wer gewinnt das 4. Spiel? +

Spiel fünf - wie geht es mit dem KAC weiter?