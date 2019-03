Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Madlener steht gegen Fehervar im KAC-Tor © GEPA pictures

Für den KAC hat das Spiel gegen Fehervar, da ab 17.15 Uhr auf servushockeynight.com im Livestream gezeigt wird, nur mehr statistischen Wert, aber für die Ungarn geht es noch um den wichtigen vierten Rang. Sollte Salzburg in regulärer Spielzeit in Wien verlieren und Fehervar in Klagenfurt nach 60 Minuten als Sieger das Eis verlassen, hat die Mannschaft im Play-off-Viertelfinale Heimvorteil. Nur die Rotjacken wollen sicher nicht ein drittes Mal in Serie gegen Fehervar in dieser Saison zu Hause verlieren. Nach dem sensationellen 6:0-Sieg in Salzburg, der höchste Auswärtserfolg seit der Rückkehr der Bullen in die höchste Liga, wollen die Spieler das positive Gefühl in das Play-off mitnehmen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.